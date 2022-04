90 Menschen wegen Feuer in Mehrfamilienhaus evakuiert

Wegen eines Brandes hat die Feuerwehr 90 Menschen aus einem Mehrfamilienhaus in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) evakuiert.

Das Feuer war am Mittwochabend in einer Wohnung ausgebrochen und dehnte sich auf insgesamt drei Wohnungen aus, wie die Polizei am Donnerstagmorgen sagte.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Schleswig: 90 Menschen wegen Feuer evakuiert

Die Menschen wurden demnach in einer Sporthalle untergebracht. 70 von ihnen konnten laut Angaben später in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unbekannt und ist Teil der Ermittlungen. (mp/dpa)