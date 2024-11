80-Jähriger zerstört Hecke und Zaun – und gerät in bedenkliche Schieflage

Schwerer Unfall vor den Toren Hamburgs: Am Donnerstagabend kommt ein Auto von der Straße ab, rast durch eine Hecke und gerät in eine bedenkliche Schieflage. Es gibt einen Verletzten (80).

Zum Unglück kam es gegen 18.35 Uhr auf der Lindenallee in Sülfeld (Kreis Segeberg), wie ein Feuerwehrsprecher auf MOPO-Nachfrage bestätigte. Demnach war der 80 Jahre alte Fahrer in der Ortschaft Borstel unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen VW Polo verlor – mit schweren Folgen.

Der Kleinwagen kam rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch eine Hecke und zerstörte dabei einen Metallzaun, bevor er schließlich schief auf Steinen zum Stehen kam.

Unfall in Sülfeld: 80-Jähriger verletzt, aber ansprechbar

Zwei Rettungswagen und ein Notarzt rückten an. Der 80-Jährige wurde im Auto eingeschlossen und musste befreit werden. Er sei verletzt, aber ansprechbar gewesen, sagte der Sprecher weiter. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. Weitere Angaben zur Schwere der Verletzungen und zur Unfallursache konnte der Sprecher am Abend noch nicht machen. Der Wagen hat nur noch Schrottwert.

Ob Alkohol im Spiel war, ermittelt die Polizei. Die Lindenallee war bis etwa 19.30 Uhr gesperrt. (idv)