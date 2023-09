Bei Hamburg: 80-Jähriger rast mit BMW gegen Hauswand

Am Freitagvormittag ist ein 80-Jähriger Mann in Bad Segeberg in eine Hauswand gefahren. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Der Mann aus Elmshorn fuhr am Freitag gegen 11:30 Uhr mit seinem BMW in eine Hauswand in der Adolph-Kolping-Straße. Am Auto sowie an der Hauswand entstand laut Polizei größerer Schaden. Der Fahrer konnte sein Auto jedoch noch selbstständig verlassen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hund fällt 9-Jährigen auf Schulweg an – Halterin lässt verletztes Kind zurück.

Wie es zu dem Unfall kam ist bisher noch unklar. Auch zum aktuellen Gesundheitszustand des Mannes gibt es noch keine Angaben. (mp)