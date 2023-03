600.000 Euro Schaden: Reetdachhaus auf Nordsee-Insel zerstört

Auf der nordfriesischen Insel Föhr brennt am Samstagabend ein Reetdachhaus komplett ab. Die Feuerwehr kann das Ferienhaus, das in der Nähe der Küste steht, nicht mehr retten.

Das brennende Haus in Wyk auf Föhr wurde den Rettungskräften gegen 22 Uhr gemeldet, hieß es am Sonntag. Als die 55 Feuerwehrleute vor Ort eintreffen, stand das Reetdachhaus bereits vollständig in Flammen – und brannte trotz des Löscheinsatzes komplett nieder.

Föhr: Unbewohntes Reetdachhaus brennt ab

Durch den Brand kam es zu einem Sachschaden von circa 600.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Ferienhaus war unbewohnt.

Die Brandursache war am Sonntag noch unklar. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

