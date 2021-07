55-Jähriger im Norden vermisst: Polizei bittet um Hinweise: Wer hat Lothar M. gesehen?

Neumünster –

Die Polizei bittet um Hinweise zum Verschwinden eines Mannes aus Neumünster: Seit dem 24. Juni wird der 55-jährige Lothar Müller vermisst.

Lothar Müller dürfte wahrscheinlich mit einem schwarzen Motorroller mit dem grünen Versicherungskennzeichen 983 UVK unterwegs sein. Er gilt laut Polizei als zuverlässige Person und ist am 24. Juni nicht mehr zur Arbeit erschienen. Zuletzt gesehen wurde er am 22. Juni.

Wer hat Lothar Müller seit dem 22. Juni 2020 gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450 oder an die Notrufnummer 110. (mp)