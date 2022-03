41-Jähriger knallt gegen Hausmauer – dann greift er Polizisten an

Ein 41-jähriger Wrister ist am Freitag mit seinem Wagen gegen eine Hausmauer geknallt. Er wirkte stark alkoholisiert, als Beamte einer Streife ihn am Unfallort vorfanden. Sie riefen einen Rettungswagen – plötzlich griff der Mann die Polizisten an.

Um 20.50 Uhr entdeckten die Beamten auf der Johann-Hinrich-Fehrs-Straße in Mühlenbarbek (Kreis Steinburg) den Unfallfahrer. Sie befanden, dass der Mann aufgrund des Unfalls im Krankenhaus untersucht werden müsse und riefen einen Rettungswagen.

Mann fährt gegen Mauer und greift Polizisten an

Doch der 41-Jährige stieg nicht in den Rettungswagen. Stattdessen ballte er unvermittelt die Fäuste und versuchte, einen Polizisten per Faustschlag am Kopf zu treffen. Dieser wich aus und konnte den Arm des Angreifers festhalten.

Doch der Wrister gab nicht auf: Er versuchte daraufhin, Pfefferspray und andere Einsatzmittel aus der Schutzweste des Polizisten zu reißen. Ohne Erfolg. Die anschließende Fahrt zum Krankenhaus fand mit Polizeibegleitung statt.

Im Krankenhaus wurde dem Unfallfahrer Blut entnommen. Ein Alkoholtest war zuvor nicht möglich gewesen. Trotz der Rangeleien blieben sowohl der Polizist als auch der Autofahrer unverletzt. (vd)