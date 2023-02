„Es ist zwar etwas teurer hier, dafür ist man unter sich …“ Die zeitlose Sylt-Hymne der Ärzte ist inzwischen leicht untertrieben: Sylt ist nicht mehr „etwas teurer“, nein, auf der Nordsee-Insel ist der galoppierende Preis-Wahnsinn ausgebrochen. Eine Doppelhaushälfte in Kampen wird derzeit für mehr als 40.000 Euro pro Quadratmeter angeboten, wie das Portal ImmoScout24 jetzt bekannt gibt . Ein Quadratmeter Sylt kostet damit so viel, wie ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland im Jahr verdient.

„Es ist zwar etwas teurer hier, dafür ist man unter sich …“ Die zeitlose Sylt-Hymne der Ärzte ist inzwischen leicht untertrieben: Sylt ist nicht mehr „etwas teurer“, nein, auf der Nordsee-Insel ist der galoppierende Preis-Wahnsinn ausgebrochen. Eine Doppelhaushälfte in Kampen wird derzeit für mehr als 40.000 Euro pro Quadratmeter angeboten, wie das Portal ImmoScout24 jetzt bekannt gibt. Ein Quadratmeter Sylt kostet damit so viel, wie ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland im Jahr verdient.

Eine aktuelle Auswertung der teuersten Inserate auf ImmoScout24 zeigt: Auf Sylt herrscht Preis-Wahnsinn. Die teuersten Angebote für Kaufimmobilien auf der Insel liegen bei über 40.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und rufen Kaufpreise von bis zu sechs Millionen Euro auf.

Quadratmeterpreise: Das sind die zehn teuersten Immobilien auf Sylt

Die Rangliste der zehn teuersten Immobilien auf Sylt, gemessen am Quadratmeterpreis der Inserate, führt eine Doppelhaushälfte in Holzbauweise in Kampen an. Bei einem Kaufpreis von 4,85 Millionen Euro und einer Wohnfläche von 120 Quadratmetern wird das Ferienhaus mit vier Zimmern und Garten für 40.417 Euro pro Quadratmeter angeboten.

Ein Reihenmittelhaus mit 90 Quadratmetern Wohnfläche, Garten und Tiefgaragenstellplatz ist für rund 36.000 Euro pro Quadratmeter im Angebot und ist damit das zweitteuerste Sylt-Haus, das aktuell bei ImmoScout24 inseriert ist.

Auf den Plätzen drei bis zehn der teuersten Immobilien auf Sylt werden Preise zwischen 21.000 Euro und 28.000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche aufgerufen.

Einfamilienhaus in List kostet sechs Millionen Euro

Mit einem Angebotspreis von sechs Millionen Euro ist aktuell ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in List die teuerste Immobilie der Insel. Das Haus umfasst insgesamt 217 Quadratmeter Wohnfläche und sieben Zimmer. Für das Geld könnte man sich aber auch fast 40 Jahre in einem Sylter Luxushotel einquartieren, für 410 Euro die Nacht.

Für eine halbe Million Euro weniger ist ein historisches Doppelhaus in der Nähe der Bahnstrecke, die Sylt mit dem Festland verbindet, im Angebot. Dieses Haus bietet mit 291 Quadratmetern Wohnfläche und 12 Zimmern sogar deutlich mehr Platz als die Immobilie in List.

Auf den Plätzen drei bis zehn reihen sich Neubauten an bestehende Architekten-, Holz- und Friesenhäuser mit Angebotspreisen zwischen 3,5 und 5,25 Millionen Euro.

Für die Analyse wurden alle Angebote für Kaufimmobilien auf Sylt, die innerhalb des Zeitraums vom 5. August bis 11. August 2022 auf der Online-Plattform von ImmoScout24 inseriert wurden, berücksichtigt. Die Auswertung dieser Inserate erfolgte zum einen nach den in den Inseraten angegeben Kaufpreisen. Zum anderen wurden die in den Inseraten angegeben Kaufpreise durch die Größen der Wohnfläche geteilt, um so die Preise pro Quadratmeter Wohnfläche zu ermitteln.