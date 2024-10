18-jähriger Raser verursacht schweren Unfall im Norden

Eine Schwerverletzte, zwei Personen unter Schock, drei beschädigte Autos: Das ist die traurige Bilanz eines Raser-Unfalls in Neumünster.

Am Dienstag gegen 14 Uhr war ein 18-Jähriger in der 30er-Zone der Christianstraße mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Er raste aus der Innenstadt kommend in Richtung des Stadtteils Tungendorf.

Fahrer krachte gegen zwei Autos

Der junge Fahrer krachte dabei gegen zwei Fahrzeuge: Ein Auto kam aus der Bismarckstraße und fuhr geradeaus in Richtung Berliner Platz, ein weiteres war in der Gegenrichtung unterwegs.

In einem der Wagen, einem VW Golf, fuhr eine 71-jährige Frau. Sie wurde bei dem Crash schwer verletzt und in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die Seniorin aus dem Fahrzeug und brachte sie ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus.

Der Unfallverursacher sowie der weitere beteiligte Fahrer standen unter Schock. Die Christianstraße und der Berliner Platz auf Höhe der Unfallstelle wurden voll gesperrt. Über die Schadenshöhe hat die Polizei noch keine Erkenntnisse. (mp)