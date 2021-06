11-Jähriger wieder aufgetaucht: Seit Sonntag hatte die Polizei nach dem Jungen gesucht

Seit Sonntag, den 10. Mai, wurde der 11-jährige Liam M. aus Bad Oldesloe vermisst. Die Polizei bat um Hinweise. Jetzt ist der Junge wieder aufgetaucht.

Am Mittwochmorgen gab die Polizei Bad Oldesloe bekannt, dass der vermisste 11-Jährige am Morgen wohlauf angetroffen wurde.

Liam lebt laut Polizei im Kinder- und Jugendhaus St. Josef in Bad Oldesloe und war am Sonntag nicht dorthin zurückgekehrt. Gründe für sein Verschwinden seien nicht bekannt, so die Ermittler. Auch bekannte Anlaufadressen gab es nicht.