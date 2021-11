Bei einem Feuer in der Küche eines Mehrfamilienhaus in Itzehohe (Kreis Steinburg) wurden am Sonntagabend zehn Menschen – darunter fünf Kinder – verletzt. Alle wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen in eine Klinik.

Der Brand brach gegen 18.10 Uhr in der Wohnung eines Wohnhauses an der Edendorfer Straße aus. Ersten Vermutungen zufolge hatte sich heißes Fett entzündet – die Flammen fraßen sich in die Dunstabzugshaube und breiteten sich darin aus. In der Folge entstand eine starke Qualmentwicklung in der Wohnung.

Brennende Dunsthaube sorgt für starke Verqualmung

Als die ersten Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst am Einsatzort eintrafen, war der Brand bereits erloschen.

Feuerwehrmänner demontierten die Haube und löschten letzte Glutnester. Zehn Bewohner hatten eine leichte Rauchvergiftung. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen dann vorsorglich in eine Klinik.