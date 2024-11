Männer vor Supermarkt niedergestochen – Gruppe auf der Flucht

Bei einer mutmaßlichen Schlägerei in Rostock werden zwei Männer verletzt. Sie werden mit Stichwunden ins Krankenhaus gebracht. Doch die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

In der Samstagnacht kam es gegen 22 Uhr nahe eines Rewe-Supermarktes am Friedhofsweg in Rostock zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Der Polizei wurde zunächst eine brutale Schlägerei gemeldet. Acht bis zehn Personen sollen auf einen Mann eingeprügelt haben.

Als die Rettungskräfte eintrafen, fanden sie das bewusstlose Opfer mit mehreren Stichverletzungen vor. Der Mann wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Die Gruppe flüchtete nach der Tat in Richtung Doberaner Platz. Trotz einer intensiven Fahndung konnten sie bislang nicht gefasst werden.

Zwei Männer in Rostock mit Stichen verletzt

Im Zuge der Untersuchungen trafen die Beamten in der Nähe des Tatorts ein weiteres Opfer an. Auch dieser Mann hatte Stichwunden am Körper und kam in eine Klinik. Noch in der Nacht fingen die Ermittler des Kriminaldauerdienstes mit ihren Arbeiten an. Ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe: Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder wichtige Hinweise liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rostock zu melden.