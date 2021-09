Unfall : Junger Autofahrer nimmt Motorrad die Vorfahrt – Biker schwer verletzt

Rostock –

Am Dienstagnachmittag hat ein 19-jähriger Autofahrer im Rostocker Stadtteil Schmarl einem Motorradfahrer mit seinem Auto die Vorfahrt genommen. Der Biker kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Nach bisher feststehenden Informationen war der etwa 40 Jahre alte Motorradfahrer auf dem Kleinen Warnowdamm in Richtung Iga-Park unterwegs, als ihm plötzlich der 19-jährige Fahrer eines Citroen die Vorfahrt nahm.

Unfall in Rostock: 40-Jähriger prallt mit Maschine gegen Auto

Der Fahranfänger bog, ohne den entgegenkommenden Verkehr zu beachten, in eine Straße ein. Dem Biker gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen. Der 40-Jährige prallte mit seiner Maschine in die Seite des abbiegenden Citroen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn.

Augenzeugen des Unfalls halfen dem Verunglückten und wählten den Notruf. So rückten kurz darauf Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr an. Die Straße wurde voll gesperrt. Der Motorradfahrer, um den sich auch ein Notarzt kümmern musste, kam mit schweren Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus.

Unfall in Rostock: Junger Fahrer unter Schock

Der 19-Jährige am Autosteuer stand derart unter Schock, dass auch er untersucht werden musste. Er musste jedoch nicht in eine Klinik gebracht werden.

Zur Unterstützung der Polizei bei der Ursachenermittlung kam ein Sachverständiger der Dekra zur Hilfe.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerer Unfall in Hamburg: Motorradfahrer wird vom Bike geschleudert

Während der Unfallaufnahme, bei der auch eine Drohne zum Einsatz kam, blieb der Groß Kleiner Damm gesperrt, der Verkehr musste umgeleitet werden. Sowohl am Motorrad als auch am Auto entstand hoher Sachschaden.