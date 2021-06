Tragisches Unglück: Beim Fensterputzen: Junge (7) stürzt in die Tiefe

Rostock –

Tragisches Unglück in Rostock: Im Stadtteil Groß Klein ist ein Junge aus dem Fenster seiner Wohnung im dritten Stock in die Tiefe gestürzt. Der Siebenjährige überlebte schwer verletzt.

Der Vorfall geschah nach Polizeiangaben am Samstag gegen 17.40 Uhr in der Hochhaussiedlung am Schiffbauerring. Die Eltern sollen zum Unfallzeitpunkt nicht zu Hause gewesen sein.

Junge verlor beim Fensterputzen das Gleichgewicht

Wie ein Sprecher mitteilte, hatte der Junge gemeinsam mit seiner Schwester beschlossen, die Fenster zu putzen. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte neun Meter in die Tiefe. Er fiel auf ein Gebüsch, was ihn möglicherweise vor noch schwereren Verletzungen bewahrte.

Das könnte Sie auch interessieren: Mysteriöser Fenstersturz in Neuengamme

Eiligst alarmierte Rettungssanitäter kümmerten sich um das Kind und brachten ihn ins Krankenhaus. Nach letztem Stand ist der Zustand des Jungen stabil.

Haben die Eltern ihre Fürsorgepflicht verletzt?

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch gegen die Eltern, die ihre beiden Kinder allein in der Wohnung ließen, wird wegen der Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht ermittelt. (ng)