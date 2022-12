Tragischer Unfall: Straßenbahn überfährt Seniorin (85)

Eine ältere Frau übersieht an einem Übergang in Rostock eine Straßenbahn – und wird frontal erfasst. Reanimierungsversuche bleiben erfolglos. Die 85-Jährige verstirbt noch am Unfallort.

Nach ersten Erkenntnissen habe die 85-Jährige am Donnerstagvormittag im Stadtteil Lütten Klein an einem Übergang die Gleise überquert, ohne die herannahende Straßenbahn wahrzunehmen, teilte die Polizei mit. Die Bahn habe noch gebremst und geklingelt. „Die Dame wurde frontal erfasst“, sagte ein Polizeisprecher.

Die Frau erlitt schwere Kopfverletzungen. Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg: Sie verstarb noch am Unfallort. Der 51-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und musste behandelt werden.

Eine zwischenzeitige Sperrung der Linien 1 und 5 zwischen der Mecklenburger Allee und der Thomas-Morus-Straße hob die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) bis zum Mittag wieder auf. Zeitweise verkehrten Schienenersatzbusse. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. (dpa/fbo)