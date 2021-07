Schräger Anblick: VW-Fahrerin (49) landet sturzbetrunken auf Absperrbügel

Rostock –

Kurioser Unfall: Eine betrunkene Autofahrerin hat es am Samstagabend geschafft, beinahe hochkant auf einem Absperrbügel in der Rostocker Innenstadt zu „parken“. Ihr wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein entzogen.

Mehrere Zeugen meldeten sich gegen 19.30 Uhr bei der Polizei und berichteten von der mit Schlangenlinien geprägten Fahrt der 49-Jährigen. Zwei Streifenwagen nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

Rostock: VW Beetle landet auf Absperrbügel – Fahrerin betrunken

Und die Beamten wurden schnell fündig: Die 49-Jährige war am Goetheplatz von der Straße abgekommen und hatte mit ihrem dunklen VW Beetle Cabrio mehrere Absperrbügel gerammt. Auf einem kam sie tatsächlich zum Stehen – wie sie das geschafft hat, ist unklar. Aber der buchstäblich schräge Anblick dürfte selbst für erfahrene Polizisten und den Abschleppdienst speziell gewesen sein.

Schwerfällig torkelte die Frau in einen der Streifenwagen, eingehakt von zwei Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als zwei Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Den Führerschein ist sie erst einmal los. Dafür hat sie eine Anzeige am Hals. (dg/tretropp)