Mädchen von Gruppe überfallen? Polizei ermittelt zu möglichem Sexualdelikt

In Rostock hat ein Mädchen Anzeige erstattet, weil es nach eigener Aussage Opfer eines Sexualdelikts geworden ist. Der Vorfall soll sich in den Wallanlagen in der Innenstadt abgespielt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei ermittelt wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe auf Mädchen in Rostock. Eine 14-Jährige habe am Samstag bei der Polizei Anzeige erstattet, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Seitens einer Gruppe mehrerer Jugendlicher beziehungsweise junger Männer soll es demnach in den Wallanlagen zu sexuellen Handlungen gegenüber dem Mädchen und einer Begleiterin gekommen sein. Die Geschädigten konnten sich den Angaben zufolge selbstständig aus der Situation am zurückliegenden Donnerstagabend befreien.

Mehrere junge Erwachsene sollen an Sexualdelikt beteiligt gewesen sein

Die Ermittlungen stützten sich auf die Aussage des Mädchens, sagte die Polizeisprecherin. „Wir prüfen, was genau vonstatten gegangen ist.“ Einzelheiten nannte sie nicht.

In einer Mitteilung der Polizei hieß es, das Mädchen habe sich nach eigenen Angaben am frühen Donnerstagabend mit zwei weiteren weiblichen Jugendlichen in den Wallanlagen aufgehalten. Dabei seien sie dort gegen 18.30 Uhr auf die unbekannten jugendlichen beziehungsweise jungen erwachsenen Tatverdächtigen getroffen.

Laut ihren Beschreibungen sollten die Tatverdächtigen im Alter zwischen 19 und 25 Jahren alt gewesen sein. Die Kriminalpolizei suche dringend nach Zeugen des Vorfalls. (dpa/mp)