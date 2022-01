Rostock: Radfahrer überschüttet Frauen mit Flüssigkeit

Der mutmaßliche Frauen-Hasser aus Rostock hat wieder zugeschlagen. Erneut sind in der Hansestadt zwei junge Frauen von einem Unbekannten angegriffen worden. Die Vorgehensweise des Täters war dieselbe, wie bei neun vorherigen Übergriffen.

Wie Polizeisprecherin Dörte Lembke bestätigte, hat sich am Freitagmorgen gegen 9 Uhr ein dunkel gekleideter Mann auf einem dunklen Fahrrad der ersten Frau im Martin-Andersen-Nexö-Ring im Stadtteil Evershagen genähert. Er übergoss sie mit einer Flüssigkeit, die die Polizeisprecherin nicht näher beschrieb. Anschließend flüchtete er unerkannt.

Rostock: Vorgehensweise des Täters bleibt gleich

Nur 20 Minuten später schlug der Täter wieder zu, diesmal in der Fridtjof-Nansen-Straße. Der zweite Tatort liegt im selben Stadtteil und nur wenige Meter vom ersten entfernt. Auch hier war die Vorgehensweise dieselbe wie bei allen anderen vorherigen Taten. Einzig die Zeit hat sich bei den neuerlichen Fällen etwas verlagert.

Schlug der Radfahrer sonst immer in Dunkelheit und Dämmung zu, so war es am Freitag erstmals taghell. Beide angegriffenen Frauen wandten sich umgehend an die Polizei, die dem Flüchtigen aber nicht mehr habhaft werden konnte. Der Tatverdächtige wurde in allen Fällen von den Opfern gleich beschrieben. Er soll zwischen 18 und 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet sein.

Fahrradfahrer überschüttet Frauen mit Urin

Immer war er mit einem dunklen Fahrrad unterwegs. Manche der Betroffenen sagten aus, dass sie dickere Reifen am Rad wahrgenommen hätten, ähnlich wie bei einem Mountainbike. Das Landeskriminalamt wertet immer noch die bei den ersten Taten benutzten Flüssigkeiten aus. Ein Ergebnis liege laut Dörte Lembke noch nicht vor. Zu erfahren war, dass neben Farbe auch Lacke und in einem Fall sogar ein Glas Urin benutzt wurde.