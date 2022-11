Mercedes-Fahrer kracht in Absperrgitter – enormer Promille-Wert

Suff-Unfall am Mittwochmittag in Rostock: Ein 61-Jähriger verunglückt mit seinem Wagen. Die Polizeibeamten am Unfallort vermuten eine Alkoholfahrt und lassen den Mann einen Atemtest machen – mit eindeutigem Ergebnis.

Der Unfall geschieht gegen 12 Uhr auf der Straße Langenort. Laut Polizei fährt ein 61-Jähriger mit seinem Mercedes von einem Parkplatz. Kurz darauf verliert er den Angaben zufolge die Kontrolle über sein Auto und touchiert einen Grundstückszaun. Schließlich kracht er in ein Absperrgitter.

Nach Alkohol-Fahrt: Mercedes-Fahrer kommt in Klinik

Der Senior wird vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht. Vorher aber lassen die Polizisten ihn pusten und stellen dabei enorme 3,2 Promille fest. Der Führerschein des Unfallfahrers wird sichergestellt.