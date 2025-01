Im Norden: Obdachloser schwer verletzt – Tatverdächtige sind noch sehr jung

Wegen eines schwer verletzten Obdachlosen in Rostock ermittelt die Polizei gegen drei Jugendliche. Sie werden laut einer Polizeimitteilung des schweren Raubs verdächtigt. Nach ersten Erkenntnissen sollen die zwei 16- und ein 15-Jähriger demnach den 43-Jährigen am späten Samstagabend geschlagen und bedroht haben, um an sein Geld zu kommen. Er kam mit Verdacht auf Schädelhirntrauma in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte.

Die Jugendlichen sollen den Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Um welche Art von Gegenstand es sich gehandelt habe, sagte eine Polizeisprecherin unter Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht. Eingangs soll es einen Streit gegeben haben. Der Mann habe bisher nicht befragt werden können. Ob seine Verletzungen lebensgefährlich sind, war zunächst unklar.

Laut einer Polizeimitteilung hatte eine Zeugin den Streit mitbekommen und die Polizei verständigt. Beamte griffen demnach zunächst zwei und anschließend auch den dritten Tatverdächtigen auf. Sie seien durchsucht worden. Alle drei seien bereits polizeibekannt. Bei der Durchsuchung der Wohnung einer der Jugendlichen wurde der waffenähnliche Gegenstand laut Polizei nicht gefunden. Alle drei wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. (dpa/mp)