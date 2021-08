Nach Corona-Ausbruch : Aida stoppt Anreise von Crewmitgliedern

Nachdem sich elf Besatzungsmitglieder mit dem Corona-Virus infiziert hatten, reagiert nun der Kreuzfahrten-Anbieter Aida. Zu den in Rostock stationierten Schiffen sollen keine weiteren Mitarbeiter eingeflogen werden.

Insgesamt waren 750 Saison-Arbeiter aus Indonesien und den Philippinen auf dem Flughafen Rostock-Laage angekommen. Zunächst wurden zehn von ihnen positiv auf Covid19 getestet. Am Wochenende wurden alle Crewmitglieder erneut untersucht, dabei kam heraus, dass sich eine weitere Person infiziert hatte.

Keine weiteren Crewanreisen – Kreuzfahrten sollen trotzdem stattfinden

„Es finden bis auf weiteres keine weiteren Crewanreisen zu den Schiffen statt“, sagte Martina Reuter, Sprecherin von Aida Cruises. Es habe sich dennoch gezeigt, dass die Hygieneprotokolle und Vorsorgemaßnahmen greifen würden. „Wir stellen sicher, dass alle neuangereisten Crewmitglieder weiter an Bord in Isolation bleiben“, so Reuter.

An den geplanten Reisen hält Aida aber weiter fest. Am 12. August soll die „Aidamar“ ab Rostock-Warnemünde starten. (hb)