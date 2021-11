Verfolgungsjagd in Rostock. Hier waren in der Nacht zu Freitag zwei auf frischer Tat ertappte Diebe in einem Kleinwagen vor der Polizei geflüchtet. Nach einem Unfall floh das Duo zu Fuß weiter. Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach den Männern. Mit Erfolg. Die Besatzung des Helikopters entdeckte die Flüchtigen in einem Versteck.

Wie die Polizei mitteilte, ertappten Beamte am späten Donnerstagabend zwei Männer beim Diebstahl von Gegenständen aus einem Kleintransporter in der Grubenstraße. Das Duo flüchtete mit einem Ford Fiesta mit Berliner Kennzeichen in Richtung der Vorpommernbrücke und weiter Richtung Dierkow. Im Kadammsweg krachte der Wagen gegen einen Zaun, die Täter flüchteten zu Fuß weiter.

Flüchtige mit Wärmebildkamera des Helikopters entdeckt

Die Besatzungen mehrerer Streifenwagen fahndeten in der Umgebung. Dann kam auch der Polizeihubschrauber „Merlin“ zum Einsatz. Mit einer Wärmebildkamera flog der Helikopter die Umgebung ab und entdeckte die beiden geflüchteten Männer versteckt hinter Paletten auf einer Grundstückseinfahrt am Dierkower Damm. Hier klickten dann die Handschellen. Beide Männer wurden festgenommen.