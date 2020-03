Messer-Attacke : Frau niedergestochen – lebensgefährliche Blutungen

Rostock -

Eine zunächst handfeste Auseinandersetzung ist am Sonntagabend im Rostocker Hansaviertel zu einem blutigen Angriff eskaliert.



Zu dem Vorfall kam es nach Angaben der Polizei gegen 18.45 Uhr in der Greifswalder Straße. Nachdem sich der Streit von der Wohnung auf die Straße direkt vor das Mehrfamilienhaus verlagerte, kam es aus bislang nicht geklärter Gründen zu der Attacke. Dabei rammte der mutmaßliche Täter dem weiblichen Opfer mit einem messerartigen Gegenstand in den Hals. Diese brach mit einer stark blutenden Wunde noch auf dem Gehweg zusammen.



Hansaviertel in Rostock: Frau niedergestochen

Wenige Minuten später eilten etliche Streifenwagen, die Kriminalpolizei und der Rettungsdienst zu der Schwerverletzten. Nachdem es den Rettungskräften gelang, die starke Blutung am Hals zu stoppen, wurde sie in den Schockraum der Universitätsklinik gebracht. Die Frau, eine Mutter von drei Kindern, erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Der mutmaßliche Angreifer wurde noch am Tatort von Polizeibeamten festgenommen. Er steht unter dringendem Tatverdacht, die Frau angegriffen zu haben.



Die weiteren Ermittlungen stehen erst am Anfang. Kriminaltechniker untersuchten den Tatort, fertigen Fotos an und sicherten Spuren. Die Hintergründe zu dem Vorfall sind noch völlig offen. Gert Frahm, Polizeiführer und Sprecher der Polizei Rostock, teilte auf Nachfrage Folgendes mit: „Die Streitigkeit trug sich in der Häuslichkeit, als auch vor dem dortigen Mehrfamilienhaus zu. Die Frau erlitt eine stark blutende Messerstichverletzung am Hals.“