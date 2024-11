Mann schießt sich aus Versehen selbst ins Ohr

Skurriler Vorfall in der Nacht zu Mittwoch in Rostock. Dort hantierte ein Mann in seiner Wohnung mit einer Pistole, als sich plötzlich ein Schuss löste und sein Ohr durchlöcherte.

Um kurz nach Mitternacht gingen Notrufe von Anwohnern eines Hochhauses an der Salvador-Allende-Straße ein, die einen Schuss gehört hatten. Mehrere Einsatzfahrzeuge, darunter ein Rettungswagen, rückten an. Am Einsatzort angekommen, wurde in einer der Wohnungen ein Mann (34) mit einer blutenden Verletzung am Kopf angetroffen. Er kam in eine Klinik.

Beim Hantieren mit einer Pistole löst sich ein Schuss

Ermittlungen der Polizei zufolge hatte sich der Verletzte bei einem Kumpel (35) aufgehalten, der eine Schreckschusswaffe und den dafür nötigen kleinen Waffenschein besitzt. Als der 35-Jährige sich nach einem Saufgelage schlafen gelegt hatte, begutachtete der 34-Jährige die Waffe. Dabei löste sich ein Schuss und durchlöcherte sein Ohr.

Die Polizei prüft nun, ob der Waffenbesitzer die Pistole ordnungsgemäß in seiner Wohnung verwahrt und unter Verschluss hatte.