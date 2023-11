Mann mit Schere schwer verletzt – Mordkommission ermittelt

In Rostock gingen am frühen Dienstagmorgen zwei Männer im Streit aufeinander los. Einer wurde dabei mit einer Schere schwer verletzt. Die Mordkommission ermittelt wegen versuchter Tötung.

Der Vorfall soll sich laut Polizei gegen 4 Uhr in einer Wohnung an der Niklotstraße zugetragen haben. Ersten Ermittlungen zufolge hatten hier zwei Männer gefeiert und dabei auch Drogen konsumiert. Aus bislang ungeklärter Ursache soll es dann zum Streit gekommen sein.

Mann mit Schere schwer verletzt – Täter flüchtet

In dessen Verlauf soll einer der Männer eine Schere gegriffen und sie seinem Kontrahenten in die Brust gestochen haben. Das Opfer floh schwerstverletzt aus der Wohnung und alarmierte Polizei und Rettungskräfte. Er kam mit dem Notarztwagen in eine Klinik. Der Täter war bei Eintreffen der Beamten geflüchtet. Er sei laut Polizei namentlich bekannt, nach ihm wird gefahndet.