Leichen von Ehepaar in Wohnung entdeckt

In Rostocks Östlicher Altstadt sind am Dienstagabend die beiden Leichen eines älteren Ehepaares in dessen Wohnung gefunden worden. Die Kriminalpolizei war im Einsatz. Die Hintergründe, die zum Ableben der beiden Personen geführt haben, sind noch nicht bekannt.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Fischbank seit längerer Zeit ihre Nachbarn nicht mehr gesehen und sich gesorgt. Da zudem der Briefkasten der beiden älteren Bewohner von Zeitungen und Briefen bereits überquoll – und die Nachbarn Schlimmstes befürchteten – verständigten sie den Notruf. Beim Öffnen der Wohnungstür entdeckten die Beamten schließlich die Leichen des Ehepaars, beide etwa 70 Jahre alt. Ein ebenfalls hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes und der Frau feststellen.

Kriminalisten untersuchten die Wohnung nach Beweisspuren und begannen mit der Ermittlungsarbeit. Die Gründe, die zum Tod der beiden Senioren geführt haben, sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar. Die Beamten haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, in dem die Ursache geklärt wird.