Krampfanfall am Steuer: Auto rollt in Fluss – Angler retten Fahrer

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall ist es am frühen Sonntagmorgen im Rostocker Ortsteil Gehlsdorf gekommen. Aufgrund eines Krampfanfalls am Steuer verlor ein Autofahrer derart die Kontrolle über seinen Wagen, dass er geradewegs in die Warnow fuhr. Doch der Mann hatte großes Glück im eigentlichen Unglück.

Zu dem Vorfall kam es nach Angaben der Einsatzkräfte gegen 6.15 Uhr am Fährberg, Ecke Wellenweg. Der etwa 50 Jahre alte Fahrer eines Suzukis verlor auf der abschüssigen Straße die Kontrolle über sein Auto, rollte den Fährberg hinab und landete schließlich – nachdem der Schilfgürtel durchfahren wurde – in der Unterwarnow.

Rostock: Auto rollt in Fluss – Angler retten Fahrer

Der Fahrer saß eingesperrt und „handlungsunfähig“, wie die Polizei beschrieb, in seinem Auto, während das Wasser langsam ins Wageninnere lief. Zufällig in der Nähe anwesende Angler seien auf den Vorfall aufmerksam geworden, hätten einen Notruf abgesetzt und eigenständig damit begonnen, dem Mann zu helfen. Zusammen mit Rettern der Feuerwehr befreiten sie ihn. Der Mann wurde von Sanitätern behandelt, kam dann vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Wasserschutzpolizei wurde an die Unfallstelle gerufen. Die Beamten prüften, ob Betriebsstoffe in die Warnow ausgelaufen waren. Der Verdacht bestätigte sich nicht. Der Suzuki wurde abgeschleppt. (tt)