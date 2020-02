Klau-Tour mit Promille: Polizei schnappt Mädchen (12) – sie kann nicht mehr gehen

Groß Klein -

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in Rostock: Ein junges Mädchen wird bei dem Versuch etwas zu stehlen erwischt – doch das ist noch nicht alles.

Ein junges Mädchen ist am Montagabend in einem Geschäft am Schiffbauerring im Rostocker Stadtteil Groß-Klein beim Klauen erwischt worden. Eine Verkäuferin bemerkte die Fast-Diebin und ihre Freundin und stellte sie zur Rede. Dabei bemerkte die Mitarbeiterin bei den Mädchen eine starke Alkoholfahne und verständigte die Polizei.

Zwölfjährige Diebin in Rostock-Groß Klein völlig betrunken

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Bei einer 12-jährigen wurde ein Alkoholwert von 1,1 Promille festgestellt. Ihre Freundin war ebenfalls alkoholisiert.

Aufgrund der schweren Alkoholisierung alarmierten die Polizeibeamten den Rettungsdienst. Rettungssanitäter mussten das junge Mädchen beim Laufen stützen, so betrunken war sie. Zum Ausnüchtern wurden die Mädchen von der Polizei nachhause gebracht.

Betrunkene Teenager-Diebe in Rostock: Woher hatten sie den Alkohol?

Woher beide Mädchen den Alkohol hatten, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Diese hat übrigens, trotz Strafunmündigkeit, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes von Diebstahl eingeleitet. (mp)