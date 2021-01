In Rostocker Innenstadt: Feuerwerk vom Balkon gezündet – Großeinsatz

Rostock -

Zum ersten Feuerwehreinsatz in Verbindung mit einem Silvesterfeuerwerk ist es am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Rostocker Innenstadt gekommen: Wegen einer kurzzeitig über einem Balkon auftauchenden bläulichen Rauchwolke kamen ein kompletter Löschzug der Feuerwehr sowie mehrere Polizei-Streifenwagen zum Einsatz.



Laut Angaben der Beamten hatten Anwohner die Rauchentwicklung an der Strandstraße wahrgenommen und den Notruf gewählt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Qualm bereits verschwunden. Dennoch kontrollierte die Feuerwehr über eine Drehleiter den Bereich.



Rostock: Feuerwerk vom Balkon gezündet – Großeinsatz

„Offenbar handelte es sich um Pyrotechnik, das auf einem Balkon gezündet worden und kurzzeitig für die ungewöhnliche Rauchentwicklung gesorgt hatte, so der Feuerwehr-Einsatzleiter.



Der Einsatz wurde – nachdem die Polizei keinen Verantwortlichen vor Ort antreffen konnte - beendet. „Ermittlungen laufen“, so ein Sprecher.