Bei einem Verkehrsunfall im Rostocker Ortsteil Reutershagen ist am Donnerstagmorgen ein Fahrradfahrer verletzt worden. Der 37-Jährige war beim Überqueren der Straße von einer Autofahrerin erfasst worden.

Wie die Polizei mitteilte, war es gegen 9.30 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der 37-jährige Fahrradfahrer war auf dem parallel zur Hamburger Straße verlaufenen Radweg unterwegs und überquerte bei grüner Ampel die Kreuzung an der Goerdelerstraße. Die 31 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf bog den Angaben nach von der Hamburger Straße nach rechts in die Goerdelerstraße ein und hatte ebenfalls Grün. Die Frau übersah den von links kommenden Radfahrer und erfasste ihn. Dieser stürzte daraufhin gegen die Frontpartie des Autos und fiel zu Boden.

Rostock: Radfahrer von Golf erfasst – Klinik

Nachdem der Notruf abgesetzt worden war, trafen wenig später Notarzt, Rettungswagen, Polizei und Feuerwehr an der Unfallstelle ein. Rettungskräfte kümmerten sich um den Fahrradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen hatte er Glück im Unglück und kam mit nur leichten Verletzungen unter anderem an der Schulter in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme blieb die Goerdelerstraße in Richtung Markt Reutershagen gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen gegen die Autofahrerin eingeleitet.