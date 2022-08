Im Norden: Feuerwehr rettet Katze aus brennender Hochhauswohnung

Die Feuerwehr Rostock ist am Dienstagmorgen zu einem Einsatz im Stadtteil Dierkow ausgerückt. In einem Hochhaus stand eine Küche in Flammen. Feuerwehrmänner retteten eine Katze. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt.

Anwohner eines Hochhauses an der Bruno-Taut-Straße hatten gegen 8.30 Uhr den Notruf der Feuerwehr gewählt und einen Brand in der vierten Etage gemeldet. Als die Retter am Einsatzort ankamen drang dichter Qualm aus der betroffenen Wohnung. Unter Atemschutz drangen sie zum Brandherd vor und löschten die Flammen.

Feuerwehr rettet Katze aus brennender Wohnung in Rostock

Die Bewohner waren nicht zu hause. Dafür aber eine Katze. Die wurde von Feuerwehrmännern gerettet. Das verängstigte Tier hatte bis auf kleinere Verbrennungen im Fell keine Verletzungen und wurde der Polizei übergeben. Die ermittelt auch, wie es zu dem Brand kommen konnte.