Hubschrauber im Einsatz: Toyota will Lkw überholen und kracht in Porsche – Vollsperrung

Rostock -

Bei einem Überhol-Unfall auf der Autobahn 19 bei Rostock sind am Montag zwei Autofahrer verletzt worden.



Zu dem Unfall kam es gegen 16.30 Uhr. Ein 55-jähriger Toyota-Fahrer wollte laut Polizeiangaben am Montag einen Lkw überholen. Dabei übersah er eine Porsche, der bereits auf der Überholspur fuhr. Der 32-Jährige Fahrer dieses Autos versuchte noch, einen Zusammenstoß zu vermeiden – vergeblich.



Unfall auf A19 in Rostock: Toyota kollidiert mit Porsche

Beide Pkw-Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. An allen Fahrzeugen, die an dem Unfall beteiligt waren, entstand ein Schaden von insgesamt rund 225.000 Euro. Zudem riss der Tank des Lkw, wodurch etwa 150 Liter Diesel austraten.

Die Autobahn war wegen 300 Meter langen Trümmerfeldes und der Landung eines Rettungshubschraubers für mehrere Stunden voll gesperrt. (paul/dpa)