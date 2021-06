Großeinsatz im Norden: Häcksler geht bei Baumpflegearbeiten in Flammen auf

Bentwisch –

Bei Baumpflegearbeiten am Freitagmorgen ist es in einem Ortsteil von Bentwisch (Kreis Rostock) zu einem technischen Defekt in einem Häcksler gekommen. Dieser brannte daraufhin lichterloh, die Feuerwehr musste anrücken. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei hatte sich der Zwischenfall gegen 8.15 Uhr im Harmstorfer Stadtweg ereignet. Mitarbeiter des Kommunal- und Grundstücksservice befanden sich gerade mitten in Baumpflegearbeiten, als plötzlich Flammen aus dem Häcksler für Stammholz schlugen. Das Feuer griff so schnell um sich, dass die Mitarbeiter letztlich die Feuerwehr verständigen mussten.

Bei Rostock: Häcksler geht in Flammen auf – Großeinsatz

So kamen schließlich die freiwilligen Brandbekämpfer aus Bentwisch und Groß Kussewitz zum Einsatz. Um die letzten Flammen zu ersticken, mussten die Retter einen Schaumteppich auslegen. Der Häcksler war nicht mehr zu retten – er brannte vollständig aus.

Der Totalschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Während der Löscharbeiten war die Straße Richtung Klein Bartelsdorf nicht passierbar.