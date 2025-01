Frau bei Unfall schwerstverletzt: Fahrerin weicht Hasen aus – und prallt gegen Baum

Sie wollte ein Tierleben retten – und verletzte sich und ihre Tochter: Eine Autofahrerin hat am Dienstagvormittag in der Nähe von Bützow (Kreis Rostock) einen schweren Unfall verursacht, als sie einem über die Straße hoppelnden Hasen ausgewichen ist.

Das Unglück geschah gegen 9.15 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortschaften Bernitt und Kurzen Trechow. Die 38-jährige Fahrerin eines Mercedes-Vans war auf der Tempo-100-Strecke unterwegs, als plötzlich ein Hase über die Fahrbahn lief. Das bestätigte die Polizei.

Kreis Rostock: Jugendliche aus Autowrack geschnitten

Die 38-Jährige, die zusammen mit ihrer 15-jährigen Tochter unterwegs war, verriss das Lenkrad und kam nach rechts von der Straße ab. Der Wagen prallte mit hohem Tempo gegen einen Baum.

Bei der Kollision wurde die 15-jährige Jugendliche auf dem Beifahrersitz im Wrack eingeklemmt. Kurz nach dem Unfall trafen zahlreiche Feuerwehren aus der Region, die Polizei, der Rettungsdienst und der Rettungshubschrauber „Christoph 34“ in Kurzen Trechow ein.

Die 38-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die 15-Jährige jedoch musste zunächst mit schwerem Feuerwehr-Gerät aus dem Wrack geschnitten werden. Dann wurde sie mit schwersten Verletzungen, unter anderem einem Hüftbruch, nach Rostock in eine Klinik geflogen.

Die Tachonadel des Unfallwagens war nach dem Aufprall bei Tempo 77 stehen geblieben. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.