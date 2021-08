Dramatischer Einsatz im Norden: Feuerwehr befreit Baby aus verschlossenem Auto

Rostock –

Dramatische Minuten auf einem Supermarkt-Parkplatz: Offenbar aus Versehen hat eine junge Mutter am Donnerstag ihr Baby in ihrem Auto eingeschlossen – der Säugling musste von Rettern der Feuerwehr befreit werden.

Beim Verladen der Einkäufe hatte die Frau den Zündschlüssel im Wagen stecken lassen. Als sie für einen Moment alle Türen des Autos schloss, verriegelten sich diese automatisch! Der Säugling war im Innern des Wagens eingeschlossen. In ihrer Not wählte die Frau den Notruf.

Rostock: Feuerwehr befreit Säugling aus Auto

Retter der Feuerwehr rückten an und versuchten, den Wagen zu öffnen, zunächst ohne Erfolg. Sanitäter deckten derweil die Fenster des Kleinwagens ab, damit das Innere sich nicht zu sehr aufheizt. Schließlich schlugen die Einsatzkräfte unter größter Vorsicht ein Fenster des Pkw ein und gelangten so an den Zündschlüssel, mit dem sich die Türen wieder öffnen ließen.

Die junge Mutter konnte ihr Baby wieder in die Arme schließen. Das Kind wurde von den anwesenden Sanitätern untersucht – es war wohlauf und unversehrt.