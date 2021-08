Crash mit dem Fahrer hinter ihm: Biker entdeckt Blitzer – dann kracht es

Rostock –

Ein schlimmer Motorradunfall auf der Stadtautobahn in Rostock hielt am Samstagnachmittag Polizei und Rettungskräfte in Atem. Ein Biker war hier unterwegs und bremste in Höhe einer mobilen Radaranlage ab. Dann krachte es.

Zu dem Unfall kam es gegen 17 Uhr. Zu diesen Zeitpunkt waren drei junge Motorradfahrer auf der Stadtautobahn in Richtung der Rostocker City unterwegs. Plötzlich entdeckte der vorausfahrende Biker einen mobilen Blitzer und bremste scharf ab.

Im Norden: Biker entdeckt Blitzer – dann kracht es

Dieses Bremsmanöver kam für seinen Kumpel (17), der hinter ihm fuhr, völlig überraschend. Er krachte mit seiner Maschine auf den Vordermann. Beide Biker stürzten. Der 17-Jährige wurde bei dem Crash verletzt und kam in eine Klinik. Die Stadtautobahn wurde für die Dauer der rettungsarbeiten in Richtung Rostocker Innenstadt gesperrt.