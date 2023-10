Polizei nimmt Teenies fest: Feuerserie geht trotzdem weiter – Autos abgefackelt

Immer wieder sind in den vergangenen Wochen Autos im Rostocker Stadtgebiet in Flammen aufgegangen. Nach längeren Ermittlungen nahm die Polizei am vergangenen Freitag fünf mutmaßliche Brandstifter fest. Man hoffte, dass nun endlich Ruhe einkehrt. Doch: Fehlanzeige! In der Nacht zu Sonntag standen schon wieder mehrere Fahrzeuge in Flammen.

Die Brandserie erstreckte sich über viele Wochen. Immer wieder wurden geparkte Autos Ziel von Zündlern. Sie schlugen häufig in den Stadtteilen Dierkow und Toitenwinkel zu. Der Schaden geht mittlerweile in die Hunderttausende.

Erneut Autos in Rostock in Flammen

Intensive Ermittlungen brachten die Fahnder laut Polizei auf die Spur von fünf Jugendlichen – sie sind 13 bis 15 Jahre alt. Sie wurden am vergangenen Freitag festgenommen. Doch Ruhe kehrte trotzdem nicht ein. In der Nacht zu Sonntag hieß es wieder: Feueralarm. An der Ilja-Ehrenburg-Straße standen gegen 5 Uhr zwei Autos in Flammen. Es entstand laut Polizei hoher Sachschaden. Die Feuerwehr hatte die Brände nach gut einer Stunde gelöscht.