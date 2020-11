Brandserie: Autos und Gartenlaube gehen in Flammen auf – Mann festgenommen

Rostock -

Gefährliche Brandserie in Rostock: Gleich dreimal mussten Kräfte der Polizei und Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag ausrücken, weil es zu verschiedenen Bränden gekommen war: Zwei Autos und eine Gartenlaube gingen in Flammen auf, ein Tatverdächtiger wurde von den Beamten festgenommen.



Alles begann Montagabend in der Rostocker Innenstadt. An der Gärtnerstraße bemerkten Anwohner gegen 22.15 Uhr, wie Flammen aus einem Pkw – einem 1er BMW, der in einer Carportgarage untergestellt war – schlugen.



Rostock: Autos und Gartenlaube brennen – Mann festgenommen

Aufgrund der Enge der Straße und weiteren daneben stehenden Autos, ging eine große Gefahr von dem Feuer aus – über dem Unterstellplatz wohnen mehrere Mieter. Aber: Die Flammen wurden zügig bekämpft und gelöscht.



Die Kriminalisten gehen in diesem Fall von einem vorsätzlich herbeigeführten Feuer aus, weil herauskam, dass ein Hinterreifen zuerst gelodert hatte. Eine weitere mutmaßliche Brandstiftung an einem nahen Fahrradständer schlug allerdings fehl, Kripobeamte untersuchten den Tatort und sicherten auch Beweise.



Eine Stunde später, gegen 23.30 Uhr – Polizei und Feuerwehr waren noch in der Innenstadt – ging die Meldung über eine in Flammen stehende Gartenlaube an der Tychsenstraße ein.



Die Einsatzkräfte hatten das Problem, dass sie zuerst die Eingangstür zur Gartenanlage mit Gewalt aufbrechen mussten. So verstrich wichtige Zeit. Das Feuer hatte sich zwischenzeitlich bereits auf die gesamte Laube ausgebreitet. Zumindest das Übergreifen auf andere Gebäudeteile konnte die Feuerwehr verhindern.



Erneut eine knappe Stunde nach dem Brand in der Kleingartenanlage kam ein heller Feuerschein aus der Semmelweisstraße, nur wenige hundert Meter vom zweiten Brandort entfernt. Auf einem Parkplatz brannte ein Fahrzeug.



Rostock: Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Schnell stand auch bei dem dritten Feuer innerhalb kürzester Zeit fest, dass es mutwillig gelegt wurde. Am letzten Tatort fiel ein Mann auf, der sowohl die Löscharbeiten in der Tychsen- als auch in der Semmelweisstraße beobachtete. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Der Verdacht liegt nahe, dass er zumindest für die Brände in der Südstadt verantwortlich sein könnte. Die Kripo ermittelt in allen Fällen wegen des Verdachts der Brandstiftung.