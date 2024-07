Bekiffter Mercedes-Fahrer rast über die A20 – und fährt die Limousine zu Schrott

Auf der A20 bei Rostock ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein 24-Jähriger mit seinem Mercedes mit viel zu hohem Tempo einen Unfall verursacht hat. Er selbst wurde dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei bestätigte, geschah der Unfall gegen 2 Uhr. Dabei sei der Mercedes-Fahrer (24) mit sehr hohem Tempo in Richtung Stettin unterwegs gewesen und habe zwischen den Anschlussstellen Rostock-Südstadt und Kreuz Rostock einen vor ihm fahrenden Transporter offenbar zu spät erkannt und gerammt.

Drei Menschen zum Teil schwer verletzt

Der Transporter wurde gegen die Leitplanke katapultiert, der Mercedes schleuderte noch einige Meter weiter und kam dann zum Stehen. Feuerwehrleute befreiten den 24-Jährigen, er kam schwer verletzt in eine Klinik. Die Insassen des Transporters wurden leicht verletzt.

Ein bei dem Mercedes-Fahrer durchgeführter Drogenschnelltest schlug positiv auf THC an. Die Beamten prüfen außerdem, ob möglicherweise Sekundenschlaf als Unfallursache in Betracht kommt. Die Autobahn war zunächst voll gesperrt. In Fahrtrichtung Stettin konnte der Verkehr erst am Morgen wieder freigegeben werden. Den Gesamtschaden des Unfalls beziffern die Beamten auf rund 70.000 Euro.