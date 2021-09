Ein halbnackter Kunde sorgte für Aufregung in einem Rostocker Kleidungsgeschäft. Der Mann tauchte „unten ohne“ auf, um eine Hose zu kaufen. Die Verkäuferin erledigte erst pflichtgetreu ihren Job – und alarmierte dann die Polizei.

Der Mann erschien am Montagvormittag im Laden, mitten in der Haupteinkaufsstraße Rostocks gelegen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, sei er am Oberkörper noch normal bekleidet gewesen – vom Bauch abwärts aber war er nackt. Keine Hose – und keine Unterhose. Immerhin: In den Laden ging der Mann, um die Sache mit der Hose zu lösen.

Rostock: Nackter Mann geht einkaufen – ist das strafbar?

So weit, so gut. Die Hose habe der Mann ordnungsgemäß bezahlt, danach auch angezogen. Anschließend sei er gegangen – und die Verkäuferin alarmierte die Polizei.

Als die Beamten ankamen, war der Kunde allerdings schon längst über alle Berge. Allerdings könne es sein, dass die Videotechnik im Laden das Ganze aufgenommen habe und die Situation nachträglich aufklären könnte.

Weil der Mann keine Personalien hinterlassen hatte, gibt es keine Ermittlungen seitens der Polizei. Die hätten im Falle des Falles auch keine größeren Konsequenzen für den Hosenkäufer gehabt: Höchstens hätten die Beamten dafür sorgen können, dass er sich anziehe, sagte die Polizei zur „Ostsee-Zeitung“. Nacktheit ohne klar sexuellen Bezug sei in der Öffentlichkeit nicht strafbar.

Das könnte Sie auch interessieren: Nackt oder nicht? Hier gibt’s FKK-Ärger an der Ostsee

Damit bleibt unklar, warum der Mann ohne Hose einkaufen gegangen war. Die Polizei hat eine Vermutung: Möglich wäre, dass er bei einem Techtelmechtel ertappt wurde, aber seine Hose nicht mehr mitnehmen konnte, hieß es. (dpa/fbo)