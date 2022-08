Auto überschlägt sich auf A19 im Norden – Frau schwer verletzt

Auf der A19 in der Nähe von Rostock hat sich am frühen Samstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet: Eine Frau überschlug sich mit ihrem Auto, das auf dem Dach liegen blieb. Sie verletzte sich dabei schwer, die Strecke in Richtung Berlin war gesperrt.

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 7.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rostock-Süd und Kessin. Aus noch unbekannter Ursache verlor die Fahrerin des Peugeot die Kontrolle über ihren Wagen und geriet ins Schlingern. Der Wagen brach aus und durchfuhr den Grünstreifen. An einer Böschung überschlug sich das Auto dann.

Bei Rostock: Auto überschlägt sich auf A19 – Frau schwer verletzt

Auf dem Standstreifen kam der Peugeot auf dem Dach zum Liegen. Ersthelfer befreiten die Autofahrerin aus ihrem zerstörten Wagen. Ein Notarzt-Hubschrauber landete auf der Autobahn, die dafür zwischenzeitlich gesperrt wurde.

Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei will nun den genauen Hergang des Unfalls rekonstruieren.

Bei der Absicherung der Unfallstelle durch die Autobahnpolizei war es zu einem Schreckensmoment gekommen, als ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug eine Warnbake überfuhr. Es blieb aber hier bei einem Sachschaden. (tretropp)