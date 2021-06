55 Kilo schwer: Was dieses Buch noch so besonders macht

Rostock –

Es ist 1,80 mal 2,40 Meter groß und wiegt stolze 55 Kilo: Das größte von Kindern geschriebene Buch der Welt wurde wegen dieser Dimension in kompletter Handarbeit hergestellt – und liegt jetzt in der Uni-Bibliothek Rostock.

Seit Freitag kann man dort das gigantische, handgefertigte Buch bestaunen. „Jedes Blatt ist etwa 34 Mal so groß wie ein DIN A4-Blatt und wiegt circa 840 Gramm“, hieß es von der Universität Rostock. Und weil der Platz nicht ausreichte, wurden in dem kostenlosen Begleitband „Rostocker Schreibmarathon. Kinder und Jugendliche malen und schreiben Rostocks Riesenbuch“ weitere Bilder und Texte der jungen Autoren abgedruckt – unverfälscht und ohne Korrekturen, um authentisch zu bleiben.

Rostock stellt weltgrößtes von Kindern geschriebenes Buch aus

Das Riesenbuch aus dem Rostocker Verlag Redieck & Schade war erstmals im vergangenen Jahr zum Ende der zwei Jubiläumsjahre, dem 800. Geburtstag der Hansestadt Rostock und dem 600. Geburtstag der Universität, präsentiert worden. Zuvor waren 40.000 Arbeitsblätter mit unterschiedlichen Fragen an 800 Schulklassen an 60 Schulen ausgegeben worden. 1170 Antworten seien zurückgekommen, von denen 40 Bilder und 55 Texte in das 50 Seiten starke Buch übernommen wurden. (dpa/mhö)