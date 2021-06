Rocker-Krieg im Norden: Polizei stoppt Motorrad-Gang – Waffen sichergestellt

Lübeck –

Erst vor gut zwei Wochen konnte die Lübecker Polizei eine Straßenschlacht zwischen verfeindeten Rockergruppen stoppen. Die waren in der Lübecker Innenstadt mit Äxten, Macheten und Messern aufeinander losgegangen. Ist es der Beginn einer lang anhalten Fehde? Am Wochenende musste die Polizei erneut eingreifen.

Am frühen Samstagnachmittag kam es im Stadtgebiet von Neustadt (Schleswig-Holstein) zum Aufmarsch von rund 20 Personen in Kutten. Diese sollen laut Polizei dem Rockermilieu zugehörig sein. Die Polizei rückte an und stellte Personalien fest.

Am späten Nachmittag kontrollierten Polizisten dann sechs Motorräder in der Neuen Hafenstraße in Lübeck. Die Fahrer gehören zu Rocker-Gangs, hieß es. Alle wurden kontrolliert. Wenig später errichteten die Beamten an der Posener Straße eine Kontrollstelle.

Lübeck: Polizei stoppt bewaffnete Rocker

Insgesamt – so berichtet die Polizei – seien 42 Personen kontrolliert worden. Die Polizisten stellten neben einem Beil und einem Axtstiel auch mehrere Messer und einen Schlagring sicher. Zudem fand man geringe Mengen Drogen.

Wie die Polizei mitteilte, nehme man die Angelegenheit sehr ernst. Für die Bewältigung von Einsätzen mit Bezug auf das Rockermilieu wurde von der Polizeidirektion Lübeck nun eine Ermittlungsgruppe aufgerufen. Die Besondere Aufbauorganisation (BOA) ist für Delikte unter Rockern zuständig.