Riesen-Shoppingtour geplant? Diebe klauen Dutzende Einkaufswagen von Edeka

Das reicht nicht nur für den Wochen-, das reicht für den Jahreseinkauf: Diebe haben mehrere Dutzend Einkaufswagen vom Gelände einer Edekafiliale im Harz geklaut.

Einen Einkaufswagen mal schnell „ausleihen“, weil man zu faul zum Tragen ist? Nicht nett, aber auch kein vollkommen unbekanntes Verbrechen. 80 Einkaufswagen mitgehen lassen? Das zeugt entweder von einer geradezu historischen Menge an Einkäufen – oder von einem Plan. Vielleicht dem Traum vom eigenen Supermarkt? Oder dem von einer mobilen Wagenburg? Man weiß es nicht.

Edeka-Einkaufswagen geklaut: Polizei sucht Zeugen

Bereits an Weihnachten sind die Wägelchen vom Gelände des Edeka-Marktes im Örtchen Seesen im Landkreis Goslar verschwunden. Mutmaßlich hoffte die Polizei aufgrund des schieren Volumens des Diebesguts auf einen schnellen Fahndungserfolg – vergeblich. Auch einen Monat später bleiben die Einkaufswagen verschwunden.

Also wendet man sich jetzt (mit wie viel Hoffnung, sei einmal dahingestellt) an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise: Wer also zwischen Heiligabend und dem zweiten Weihnachtstag einige (mutmaßlich kichernde) Diebe mit einer Riesen-Schlange Einkaufswagen durch Seesen haben zockeln sehen, möge sich bitte bei der Polizei melden.