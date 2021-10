Großeinsatz für die Feuerwehren in und um Klein Rönnau (Kreis Segeberg). Hier ging am Samstagmittag ein Carport in Flammen auf. Der Rauchpilz war kilometerweit zu sehen. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Nur mit Mühe konnten die Einsatzkräfte ein angrenzendes Wohnhaus schützen.

Laut eines Sprechers des Kreisfeuerwehrverbands ging der Alarm um 12.50 Uhr in der Einsatzzentrale ein. Anwohner der Eutiner Straße hatten einen Brand in einem Carport gemeldet, der unmittelbar an ein Wohnhaus grenzt. Der Carport und die dort geparkten Autos standen da bereits lichterloh in Flammen. Aufgrund der extremen Rauchentwicklung musste die nahegelegene Bundesstraße 432 von der Polizei gesperrt werden.

Klein Rönnau: Feuer zerstört Carportanlage und Autos

Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung wurden zur Verstärkung herbeigerufen. Rund 50 Retter waren im Einsatz. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch Verpuffungen und die Flammen drohten zwischenzeitlich auf das Dach eines angrenzenden Wohnhauses überzugreifen. Dies konnten die Retter jedoch verhindern.

Nach gut zwei Stunden konnte der Brand gelöscht und Entwarnung gegeben werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Polizei untersucht nun die Brandursache.