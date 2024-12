Postbote bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Er klemmte bewusstlos zwischen Tür und Karosserie seines Fahrzeugs: Passanten haben im Landkreis Vorpommern-Greifswald einen Postboten in einer Notlage entdeckt. Offenbar hatte der Mann versucht, sein Auto beim Wegrollen zu stoppen.

Nach Angaben der Polizei hatte der Postzusteller das Fahrzeug am Dienstagnachmittag in Weitenhagen bei Greifswald am Straßenrand abgestellt und dabei wohl vergessen, die Handbremse zu ziehen. Als der Mann ausstieg, geriet das Auto demnach bei noch geöffneter Tür ins Rollen. Der Postbote habe noch versucht, die Bremse zu ziehen, währenddessen sei das Fahrzeug aber gegen einen Baum gestoßen.

Dabei wurde der 61-Jährige zwischen der Tür und Karosserie eingeklemmt. Passanten entdeckten den bewusstlosen Mann, alarmierten die Rettungskräfte und konnten ihn befreien. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen wurden als lebensgefährlich eingestuft. (mp/dpa)