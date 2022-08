Beliebte Ostseeinsel verliert Bahnanschluss – das ist der Grund

Kein Bahnhalt mehr auf Fehmarn! Wer künftig auf die Insel will, muss sich nach anderen Verkehrsmitteln umgucken. Und das für die nächsten sieben Jahre.

Mal eben mit dem Zug nach Fehmarn an den Strand fahren? Das geht ab Ende August nicht mehr. Denn der Bahnverkehr zwischen Puttgarden und Neustadt wird eingestellt. Grund dafür sind die Arbeiten für die Fehmarnbeltquerung. Der Bahnverkehr nördlich von Neustadt ist auch nicht so bald wieder verfügbar, sondern laut „Nahverkehr Hamburg“ erst in rund sieben Jahren wieder.

In sieben Jahren fahren die Züge auf Fehmarn wieder

Dann soll eine komplett neue Bahninfrastruktur entstanden sein und die Bahnfahrt von Lübeck nach Fehmarn-Burg soll nur noch 44 Minuten (anstatt knapp eineinhalb Stunden) dauern.

Bis dahin werden erst einmal Busse als Ersatz dienen. Einmal pro Stunde sollen die Busse dann von Lübeck Richtung Fehmarn starten – Fahrzeit angeblich genau so lange wie mit dem Zug. (mp)