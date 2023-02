Frau bringt Baby auf Fähre auf die Welt

Eigentlich wollte die hochschwangere Norwegerin nur mit der Fähre nach Oslo schippern, doch an diesem Samstag kam alles ganz anders: Kurz nachdem die Fähre in Kiel ablegte, setzten bei der Frau die Wehen ein, auf hoher See musste sie ihr Kind zur Welt bringen. Die Reise konnte sie danach nicht mehr fortsetzen.

Auf einer Norwegen-Fähre in der Ostsee bei Kiel hat eine Frau am Wochenende einen Jungen geboren. Gegen 15 Uhr am Samstag hatte die Besatzung der „Color Fantasy“ über die einsetzenden Wehen der Norwegerin informiert, wie ein Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Montag sagte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das am frühen Nachmittag von Kiel aus gestartete Schiff noch auf Höhe des Kieler Leuchtturms. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet.

Die Mutter und ihr Kind wurden per Hubschrauber abgeholt

Die Leitstelle in Stavanger hatte die DGzRS eingeschaltet. In Absprache mit dem Kapitän wurde entschieden, die Frau mit einem Helikopter vom Schiff abzuholen. Aber noch vor Eintreffen des Hubschraubers sei das Baby bereits geboren worden, sagte der Sprecher. Mutter und Junge seien wohlauf gewesen.

Sie seien anschließend mit dem Hubschrauber nach Kiel zurück geflogen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Fährschiff setzte anschließend seine Fahrt mit Ziel Oslo fort. (dpa/mp)