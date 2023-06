Zwei Schwerverletzte: 20-Jähriger attackiert Männer erst mit Auto, dann mit Messer

Schockierender Gewaltausbruch nahe Osnabrück: Am Montagabend soll ein 20-jähriger Autofahrer in der Gemeinde Bissendorf im Landkreis Osnabrück zwei Männer erst frontal angefahren und dann mit einem Messer attackiert haben.

Nach einer Messerattacke ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft in Osnabrück gegen einen 20 Jahre alten Mann wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der 20-Jährige soll am Montagabend in der Gemeinde Bissendorf zunächst mit Absicht sein Auto auf zwei junge Männer, die zu Fuß unterwegs waren, zugesteuert haben, wie die Beamten am Dienstag mitteilten.

Der Fahrer erfasste die beiden Männer im Alter von 20 und 21 Jahren mit seinem Wagen frontal. Durch den Aufprall wurden die beiden schwer verletzt.

Osnabrück: 20-Jähriger fährt Männer an und attackiert sie mit einem Messer

Nach der Fahrt soll der Fahrer aus dem Auto ausgestiegen sein und den 20-Jährigen, der nach dem Aufprall am Boden lag, mit einem Messer attackiert haben. Deshalb werde von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen, sagte ein Polizeisprecher.

Polizisten nahmen den Angreifer schließlich fest. Ein Richter erließ am Dienstag Haftbefehl. Die beiden verletzten Männer kamen in Krankenhäuser.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll ein Streit zwischen den drei Männern die Tat ausgelöst haben. Die Hintergründe dazu würden noch ermittelt, sagte der Polizeisprecher. (dpa/mp)