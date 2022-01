Der Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen ist eine tolle Sehenswürdigkeit für Kunstfans – und ein wichtiger Kreuzungsbahnhof im Norden. Am kommenden Wochenende aber dürften Reisende eher keine Gelegenheit bekommen, sich das schicke Gebäude anzusehen. Eine Bombenentschärfung könnte für Probleme im Bahnverkehr sorgen.

Wie die Eisenbahngesellschaft „Metronom“ am Dienstag mitteilte, wird derzeit die Unterführung in der Uelzener Bahnhofstraße erneuert. Dort könnten Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unter der Erde liegen. Drei Verdachtspunkte habe die Stadt Uelzen festgestellt und nun könnten „in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs“ eine Bombenentschärfung nötig sein.

Uelzen: Am Wochenende drohen Zugausfälle

Ob es tatsächlich dazu kommt, werde jedoch erst in der Nacht von Freitag auf Samstag abschließend geklärt. Dafür müsse der Zugverkehr um Uelzen voraussichtlich komplett ruhen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, hätte dies der Eisenbahngesellschaft „Metronom“ zufolge „weitreichende Folgen“. Bis in den Samstagnachmittag hinein könnte es dann auf Teilstrecken zu Sperrungen und Ersatzverkehr durch Busse kommen.

„Wir bitten unsere Fahrgäste, sich rechtzeitig um mögliche, alternative Reiserouten Gedanken zu machen. Für den Fall, dass es wirklich zu einer länger andauernden Teilsperrung kommen sollte, orientieren Sie sich bitte an den in unseren elektronischen Fahrplänen im Internet oder in der App auch kurzfristig bereit gestellten aktuellen Informationen“, sagt „Metronom“-Referentin Miriam Fehsenfeld.

Die Eisenbahnunternehmen stünden „in engem Austausch mit den zuständigen Stellen“ und wollen informieren, sobald sich weitere Details ergeben. (fbo)