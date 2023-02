Zoll findet 51.000 Euro bei 19-Jährigem – der verstrickt sich in Widersprüche

Überraschender Fund am Busbahnhof Leer: Weil der Spürhund bei einem 19-Jährigen ansprang, der mit dem Bus direkt aus Holland eingereist war, überprüften Emder Zollbeamten den jungen Mann. Sie fanden kleine Mengen Marihuana und Ecstasy – aber vor allem sehr viel Bargeld. Woher das kam, konnte der Fahrgast nicht schlüssig erklären.

Ein Zoll-Spürhund schlug am Gepäck des jungen Mannes an. Daraufhin kontrollierten die Zöllner den Reisenden am Busbahnhof Leer genauer.

„Der aus dem Raum Varel stammende Mann gestand sofort ein, wenige Gramm Marihuana aus den Niederlanden mitgebracht zu haben“, so Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamts Oldenburg.

Die Beamten fanden zusätzlich zum Marihuana auch vier Gramm Ecstasy-Tabletten bei ihm. Mauritz: „Auch wenn es sich beim Drogenfund um keine große Menge handelte, leiteten meine Kollegen umgehend ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.“ Doch die körperliche Untersuchung des jungen Mannes förderte noch einiges mehr zu Tage.

Junger Mann mit Drogen und 51.000 Euro Bargeld erwischt

Unter der Jacke, versteckt in einer Umhängetasche, fanden die Zöllner mehr als 51.000 Euro in 500- und 100-Euro-Banknoten. Auf die Herkunft des Geldes angesprochen, verstrickte sich der 19-Jährige in Widersprüche: Er sprach von einem missglückten Autokauf in den Niederlanden, konnte jedoch wesentliche Eckpunkte wie den vermeintlichen Verkäufer oder das Fahrzeug nicht nennen.

Die Beamten glaubten ihm nicht. Das Bargeld wurde eingezogen und wird bis zum Abschluss eines Verfahrens wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz einbehalten. (usch)